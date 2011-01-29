Доработать меню Joomla 1.5

Нужно доработать главное горизонтальное меню темплейта Joomla 1.5 - S5 Shopper Frenzy. Необходимо изменить или сделать новое и подогнать под дизайн оригинального меню шаблона так, чтобы подменю выпадали в несколько колонок с изображениями. Изображения должны загружаться стандартно в папку и выбираться в каждом пункте меню, но с hover эффектом. При наведении на изображение - hover эффект - изменение цвета. В CSS в параметре hover, нужно указать то же изображение, но минус сколько-то px. Изображения - простые иконки - на одном изображении две иконки разного цвета, вверху и внизу (чтобы происходило изменение цвета). Нужно все сделать быстро. Быстро делаете, быстро плачу. И все счастливы. Оставляйте тут заявки и пишите предложения на почту [email protected]