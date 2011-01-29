Доработать меню Joomla 1.5

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка171 просмотр

Нужно доработать главное горизонтальное меню темплейта Joomla 1.5 - S5 Shopper Frenzy. Необходимо изменить или сделать новое и подогнать под дизайн оригинального меню шаблона так, чтобы подменю выпадали в несколько колонок с изображениями. Изображения должны загружаться стандартно в папку и выбираться в каждом пункте меню, но с hover эффектом. При наведении на изображение - hover эффект - изменение цвета. В CSS в параметре hover, нужно указать то же изображение, но минус сколько-то px. Изображения - простые иконки - на одном изображении две иконки разного цвета, вверху и внизу (чтобы происходило изменение цвета). Нужно все сделать быстро. Быстро делаете, быстро плачу. И все счастливы. Оставляйте тут заявки и пишите предложения на почту [email protected]

CSSJoomla
14 лет назад
peter-1975
Сергей 
42 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов

Выбранный исполнитель

sentsov
39 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$20
1 день
Максим классный специалист. Отлично реализовал задачу. Приятно работать с человеком, сказал - сделал. Очень пунктуален. Будем сотрудничать в дальнейшем.
Очень четко ставит задачу. Приятно работать. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

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sentsov
39 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад