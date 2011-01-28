Шапка на флеш

Всем привет!

Нужно на флеше сделать не сложную шапку. примерно суть такая:

Имеется несколько картинок и подписей к ним. Необходимо красиво и с эффектами менять эти картинки (вместе с подписями) в шапке. Ну и плюс название+слоган красиво изобразить :).

В общем я считаю, что задача простая.

Предпочтение - низкая цена и хотя бы не большое портфолио с аналогичной работой, так что сразу указывайте.

если что, пишите сразу в жаббер или в асю

Всем спасибо!