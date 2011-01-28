Шапка на флеш

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен10 заявок206 просмотров

Всем привет!

Нужно на флеше сделать не сложную шапку. примерно суть такая:

Имеется несколько картинок и подписей к ним. Необходимо красиво и с эффектами менять эти картинки (вместе с подписями) в шапке. Ну и плюс название+слоган красиво изобразить :).

В общем я считаю, что задача простая.

Предпочтение - низкая цена и хотя бы не большое портфолио с аналогичной работой, так что сразу указывайте.

если что, пишите сразу в жаббер или в асю

Всем спасибо!

14 лет назад
shapiro
Кирилл 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
10 отзывов

Выбранный исполнитель

Shaman_V
Андрей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$35
2 дня
Андрей прекрасно выполнил свою работу. Сделал все очень быстро и в соответствии с ТЗ. Буду еще обращаться. Спасибо за сотрудничество!
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Заявки фрилансеров

Shaman_V
Андрей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад