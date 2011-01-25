Создать скрипт, который 1) будет вытягивать с англоязычного сайта каталог товаров (вместе с картинками, ценой), 2) прогонять описание и заголовок товара через переводчик (например Google Translate); 3) заполнять полученной ...
Оптимизировать загрузку сайта
Необходимо оптимизировать загрузку сайта:
1. Т.к. на сайте показывается реклама при помощи JS, например от medianet.adlabs.ru и иногда она долго загружается (или просто канал у посетителя узкий или забит другим трафиком), то наблюдается ситуация, при которой пока не загрузится что-то определённое (например реклама medianet.adlabs.ru), то не начинают работать другие JS-скрипты, даже расположенные непосредственно на сайте такие как карусель вверху, вывод флеш-рекламы при помощи swfobject и т.д. Т.е. они ждут прогрузки от чего-то другого. Можно ли эти процессы распаралелить или поставить в начало вывод основной части, а уж потом сторонней рекламы? Т.е. сделать сайт менее зависимым от доступности и скорости работы других ресурсов (LI, Adlabs, ...)
2. Менее важный вопрос, но если знаете как, то можно и его решить. Кеширование статики на стороне клиента. Оптимизировать этот процесс. Сейчас конечно есть кеширование. Но миниатюры кешируются всего на 1 час. Как бы сделать так, чтобы кешировались на большее время, но при изменении миниатюры (ссылка не меняется) браузер брал уже не из кеша.
И по возможности выполнить другие рекомендации по оптимизации отдачи контента клиенту, которые предлагают программы на вроде гугловской программки.
Пишите что сможете сделать, цену и срок.
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