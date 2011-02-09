Парсинг сайта

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Завершен3 заявки254 просмотра

Есть сайт http://www.etm.ru/ Суть заключается в том, что нужно спарсить некие даные из закрытой зоны (под логином и паролем). С Вас цена и сроки!

ПС: желательно дешевле :)

14 лет назад
vah-smile
Андрей 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

T700
37 лет
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
14 лет назад
$15
1 день
Отличный исполнитель! Сделал все быстро и качественно! Рекомендую!
Хороший Заказчик! Все оплатив в срок! Быстро сработались! Рекомендую..не подведет!

Заявки фрилансеров

T700
37 лет
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
14 лет назад