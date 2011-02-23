Вставить в меню flash шаблона ссылку на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен10 заявок190 просмотров

Добрый день разработчики flash.

Необходимо вставить в меню шаблона ссылку на сайт.

Изменить текст меню.

Убрать в меню лишние 2,3,4,5,6 переходы и контент в шаблоне.

Необходимо оставить только штору и меню ссылки на сайт.

Ссылку на шаблон дам по требованию.

14 лет назад
ElenaHawk
Ольга 
40 лет
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Shaman_V
Андрей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$25
1 день
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Заявки фрилансеров

Shaman_V
Андрей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад