Сделать форму заказа для сайта на html+php. ПРи переходе с определенной страницы с товаром на эту форму, форма запоминает товарную страницу, с которой на нее перешли. Там должен ...
Вставить в меню flash шаблона ссылку на сайт
Добрый день разработчики flash.
Необходимо вставить в меню шаблона ссылку на сайт.
Изменить текст меню.
Убрать в меню лишние 2,3,4,5,6 переходы и контент в шаблоне.
Необходимо оставить только штору и меню ссылки на сайт.
Ссылку на шаблон дам по требованию.
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