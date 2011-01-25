Нужно написать скрипт или прогу, которая преобразует мой текстовый файл в файл экспорта в блог на wordpress. Ниже приведу кусочек текстового файла который надо преобразовать: TOPIC: Салаты из консервов ...
Доработка сайта на Joomla Virtuemart (php + css)
1. Настройка корзины
2. Доработка формы регистрации и личного кабинета
3. Вишлист
4. "Пригласить друга"
5. Устранение косяков в верстке (IE7)
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