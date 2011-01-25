Экспорт ДЛЕ форума в форум BBPress на wordpress

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Закрытнет заявок102 просмотра

Экспорт нужно сделать из базы. Переносятся темы, пользователи, топики, пользователи. При подаче заявки учитывайте кодировку. В ДЛЕ cp-1251, в BBPress utf-8.

WordPress
14 лет назад
yuracrimea
Юрий 
42 года
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
24 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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