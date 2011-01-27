Функция на JavaScript

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен13 заявок256 просмотров

Добрый день.

Для проекта http://www.linkborder.ru/ требуется реализовать функцию аналогичную как на сайте http://www.go2web20.net/ - при наведении на логотип в центральной части показывается краткое описание на зеленом фоне.

Задача: реализовать подобное для проекта - http://www.linkborder.ru/ - сохраняете страницу, добавляете свой скрипт (либо css), проверяем и оплачиваем.

Просьба сообщить сроки и стоимость работы.

CSSJavaScript
14 лет назад
WEBFORSAGE
Александр 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

trooll
36 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
18 отзывов
14 лет назад
$30
1 день
Задача выполнено четко и в срок, спасибо за сотрудничество.

Заявки фрилансеров

trooll
36 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
18 отзывов
14 лет назад