Функция на JavaScript

Сейчас - vcb.ipgcreation.ru/catalog/apartment/ В этом каталоге сделать вывод картинок, чтобы они автоматически уменьшались, а при нажатии лайтбоксом показывались. А пока они выводятся вот так: vcb.ipgcreation.ru/catalog/apartment/1/105/ Нужен опытный ...