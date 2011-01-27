1 Нужен скрипт который будет генерировать sitemap.xml, именно генерировать и перезаписывать если создан, а эмулировать скрипт будет поставлен на крон в сайтмэпе нужны только и ...
Функция на JavaScript
Добрый день.
Для проекта http://www.linkborder.ru/ требуется реализовать функцию аналогичную как на сайте http://www.go2web20.net/ - при наведении на логотип в центральной части показывается краткое описание на зеленом фоне.
Задача: реализовать подобное для проекта - http://www.linkborder.ru/ - сохраняете страницу, добавляете свой скрипт (либо css), проверяем и оплачиваем.
Просьба сообщить сроки и стоимость работы.
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