Подключение платежной системы onlinedengi.ru к ИМ

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки134 просмотра

Необходимо срочно подключить систему платежей onlinedengi.ru к сайту dostavka-buketov.spb.ru

А именно выполнить пункт 1 и 4 в разработческой документации onlinedengi.ru/dev/

Ждем Ваших предложений. Сразу указывайте стоимость работы и когда вы готовы приступить (чем раньше – тем лучше).

14 лет назад
fedorovalexey
Алексей 
41 год
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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