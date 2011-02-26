Экспорт нужно сделать из базы. Переносятся темы, пользователи, топики, пользователи. При подаче заявки учитывайте кодировку. В ДЛЕ cp-1251, в BBPress utf-8.
Модуль вывода контента в таблицу из com_content
Joomla 1.5
Модуль вывода контента в таблицу из com_content
Нужны настройки модуля:
1.Выбор раздела (стандартно Joomla 1.5)
2.Выбор категории (стандартно Joomla 1.5)
3.Выбор 10 столбцов для таблицы
a) С возможностью написать названия поля вывода в таблицу
b) С возможность указать, откуда черпать данные с таблицы базы MySQL
c) C возможностью изменения размера вывода длина, ширина строки таблицы
d) С возможность включать и отключать данное поле вывода в таблицу
4.Возможность указать количество строк вывода в таблице на страницу
(с переносом данных на несколько страниц)
5.Возможность указывать суффикс класса модуля
6. Возможность включать использовать кэширование
7. Возможностью указывать время жизни кэша
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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