Модуль вывода контента в таблицу из com_content

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка144 просмотра

Joomla 1.5

Модуль вывода контента в таблицу из com_content

Нужны настройки модуля:

1.Выбор раздела (стандартно Joomla 1.5)

2.Выбор категории (стандартно Joomla 1.5)

3.Выбор 10 столбцов для таблицы

a) С возможностью написать названия поля вывода в таблицу

b) С возможность указать, откуда черпать данные с таблицы базы MySQL

c) C возможностью изменения размера вывода длина, ширина строки таблицы

d) С возможность включать и отключать данное поле вывода в таблицу

4.Возможность указать количество строк вывода в таблице на страницу

(с переносом данных на несколько страниц)

5.Возможность указывать суффикс класса модуля

6. Возможность включать использовать кэширование

7. Возможностью указывать время жизни кэша

JoomlaMySQL
14 лет назад
_install_
46 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

DiamondPhoenix
Василий 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$35
5 дней
Все отлично ! Получил то что хотел
Буду рад дальнейшему сотрудничеству

Заявки фрилансеров

DiamondPhoenix
Василий 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад