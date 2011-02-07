Необходимо изготовить тему для Drupal 6 из готового макета (в приложении). Желательно как суб-тему для Zend.
2 скрипта генератора XML на PHP
1 Нужен скрипт который будет генерировать sitemap.xml, именно генерировать и перезаписывать если создан, а эмулировать
скрипт будет поставлен на крон
в сайтмэпе нужны только
и
Брать информацию для генерации
- Из txt файла в которыйв руками вносятся урлы и приоритет формата
урл1:0.5
урл2:1
.........
- Из базы данных в формате
-- для таблицы news урл - htp://site.ru/news/'$line[id]'/ приоритет 0.3
-- для таблицы cat урл - htp://site.ru/cat/'$line[chpu]'/ приоритет 1
-- для таблицы catalog урл - htp://site.ru/catalog/'$line[chpu]'/ приоритет 1
2 Второй скрипт той же направленности но для других целей, нужен YML скрипт для Яндекса
--------------------
YML (Yandex Market Language) — это стандарт, разработанный Яндексом для принятия и размещения информации от магазинов. YML основан на стандарте XML (XML DTD). Единый формат представления данных позволяет быстро и качественно обрабатывать предоставляемую магазинами информацию о товарах и услугах.
http://help.yandex.ru/webmaster/?id=1111247#tag_1
--------------------
Необходимые поля
1 дата генерации
2 задается в скрипте вручную
3 задается в скрипте вручную
4
5
задается в скрипте вручную
6 категории берутся из базы таблица cat
пример
Пример:
так должно выводится
Книги
Детективы
Боевики
отсюда должно браться, если в столбце pod = 0 то parentId не выводим а перечисляем подкатегории которые в ней находятся
'$line[title]'
'$line[title]'
'$line[title]'
7 товары
таблица catalog
http://site.ru/catalog/'$line[chpu]'.html
'$line[price]'
RUR
'$line[cat]'
http://site.ru/upload/big/'$line[id]'.jpg
'$line[title]'
все вопросы в личку, icq 974146 или почту [email protected]
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $150Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Необходимо срочно подключить систему платежей onlinedengi.ru к сайту dostavka-buketov.spb.ru А именно выполнить пункт 1 и 4 в разработческой документации onlinedengi.ru/dev/ Ждем Ваших предложений. Сразу указывайте стоимость работы ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Доска объявлений - http://slonoff.net.ua/ 1. Реализовать услугу ВИП объявления - объявление, поднимается в начало списка своей категории, приобретая цвет фона и рамки, отличный от цвета оформления остальных объявлений, и остается в ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $150
Здравствуйте!!! Нужен торрент трекер работающий на движке DLE такой же как здесь http://kinostar.us/ со всеми функциями.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $30
Joomla 1.5 Модуль вывода контента в таблицу из com_content Нужны настройки модуля: 1.Выбор раздела (стандартно Joomla 1.5) 2.Выбор категории (стандартно Joomla 1.5) 3.Выбор 10 столбцов ...Завершен14 лет назад
Экспорт нужно сделать из базы. Переносятся темы, пользователи, топики, пользователи. При подаче заявки учитывайте кодировку. В ДЛЕ cp-1251, в BBPress utf-8.Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
http://moscow-click.ru/ 1. Настройка корзины 2. Доработка формы регистрации и личного кабинета 3. Вишлист 4. "Пригласить друга" 5. Устранение косяков в верстке (IE7)Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $20
Нужно написать скрипт или прогу, которая преобразует мой текстовый файл в файл экспорта в блог на wordpress. Ниже приведу кусочек текстового файла который надо преобразовать: TOPIC: Салаты из консервов ...Завершен14 лет назад
Добрый день разработчики flash. Необходимо вставить в меню шаблона ссылку на сайт. Изменить текст меню. Убрать в меню лишние 2,3,4,5,6 переходы и контент в шаблоне. Необходимо оставить только штору и ...Завершен14 лет назад
Сейчас - vcb.ipgcreation.ru/catalog/apartment/ В этом каталоге сделать вывод картинок, чтобы они автоматически уменьшались, а при нажатии лайтбоксом показывались. А пока они выводятся вот так: vcb.ipgcreation.ru/catalog/apartment/1/105/ Нужен опытный ...Завершен14 лет назад