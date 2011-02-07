2 скрипта генератора XML на PHP

1 Нужен скрипт который будет генерировать sitemap.xml, именно генерировать и перезаписывать если создан, а эмулировать

скрипт будет поставлен на крон

в сайтмэпе нужны только

и

Брать информацию для генерации

- Из txt файла в которыйв руками вносятся урлы и приоритет формата

урл1:0.5

урл2:1

.........

- Из базы данных в формате

-- для таблицы news урл - htp://site.ru/news/'$line[id]'/ приоритет 0.3

-- для таблицы cat урл - htp://site.ru/cat/'$line[chpu]'/ приоритет 1

-- для таблицы catalog урл - htp://site.ru/catalog/'$line[chpu]'/ приоритет 1

2 Второй скрипт той же направленности но для других целей, нужен YML скрипт для Яндекса

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YML (Yandex Market Language) — это стандарт, разработанный Яндексом для принятия и размещения информации от магазинов. YML основан на стандарте XML (XML DTD). Единый формат представления данных позволяет быстро и качественно обрабатывать предоставляемую магазинами информацию о товарах и услугах.

http://help.yandex.ru/webmaster/?id=1111247#tag_1

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Необходимые поля

1 дата генерации

2 задается в скрипте вручную

3 задается в скрипте вручную

4

5

задается в скрипте вручную

6 категории берутся из базы таблица cat

пример

Пример:

так должно выводится

Книги

Детективы

Боевики

отсюда должно браться, если в столбце pod = 0 то parentId не выводим а перечисляем подкатегории которые в ней находятся

'$line[title]'

'$line[title]'

'$line[title]'

7 товары

таблица catalog

http://site.ru/catalog/'$line[chpu]'.html

'$line[price]'

RUR

'$line[cat]'

http://site.ru/upload/big/'$line[id]'.jpg

'$line[title]'

все вопросы в личку, icq 974146 или почту [email protected]