1 Нужен скрипт который будет генерировать sitemap.xml, именно генерировать и перезаписывать если создан, а эмулировать скрипт будет поставлен на крон в сайтмэпе нужны только и ...
Обновить и настроить версию форума VBulletin
Здравствуйте.
Есть сайт про настольные игры.
На нем есть форум:
Новую лицензию на форум готов купить.
Нужно обновить форум до новой версии.
Важно перенести на новую версию базу существующих ников и постов.
Настроить защиту от спама.
Проконсультировать - чего интересного бывает в новой версии и чего можно улучшить.
Графика для форума будет сделана нами, готовы предоставлять под технические требования.
Бюджет проекта готов обсуждать. Жду Ваши предложения.
Иван
Заявки фрилансеров
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