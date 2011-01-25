Обновить и настроить версию форума VBulletin

Здравствуйте.

Есть сайт про настольные игры.

На нем есть форум:

http://www.gamewar.ru/forum/

Новую лицензию на форум готов купить.

Нужно обновить форум до новой версии.

Важно перенести на новую версию базу существующих ников и постов.

Настроить защиту от спама.

Проконсультировать - чего интересного бывает в новой версии и чего можно улучшить.

Графика для форума будет сделана нами, готовы предоставлять под технические требования.

Бюджет проекта готов обсуждать. Жду Ваши предложения.

Иван