Обновить и настроить версию форума VBulletin

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Закрыт4 заявки144 просмотра

Здравствуйте.

Есть сайт про настольные игры.

На нем есть форум:

http://www.gamewar.ru/forum/

Новую лицензию на форум готов купить.

Нужно обновить форум до новой версии.

Важно перенести на новую версию базу существующих ников и постов.

Настроить защиту от спама.

Проконсультировать - чего интересного бывает в новой версии и чего можно улучшить.

Графика для форума будет сделана нами, готовы предоставлять под технические требования.

Бюджет проекта готов обсуждать. Жду Ваши предложения.

Иван

14 лет назад
rightgamer
Иван 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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