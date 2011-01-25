Интернет-магазин на Magento

Необходима верстка, встраивание дизайна, настройка программной части интернет-магазина на Magento. В дальнейшем - поддержка и постоянное развитие проекта. Плюс, мы как студия заинтересованы в постоянном сотрудничестве с надежным разработчиком сайтов на этой системе управления в связи с большой нагрузкой на данный момент. Примеры работ на этой системе управления, а также примерные адекватные расценки на такую работу и ориентировочные сроки высылайте на почту [email protected]. Также желательна ссылка на веблансер. ICQ 579295928.