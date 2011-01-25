Написание модуля отзывы

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Завершен1 заявка123 просмотра

Движок ДЛЕ 8.3

Сделать статической страницей.

1) Просмотр/ Редактирование/Удаление отзывов из Админки

2) Добавление ответа на отзыв

Настройки:

1) Максимальное количество символов

2) Минимальное количество символов

3) Количество отзывов на страницу

5) Защита от флуда

6) Автоматическая разбивка длинных слов

7) Код безопасности

8) Капча

9) Ассоциация с контактом

10) Изображение маленькая картинка для отображения 128 на 128 , при нажатии отображаеться 800 на 600 , должно автоматически если картинка больше 800 на 600 делаться 800 на 600.

11) Добавить в форме добавления , кто добавляет покупатель или же сто , интернет магазин

12) Дальше советуйте, что можно сделать еще

Скайп : souldp

14 лет назад
SoulDp
36 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

AiosS
Давид 
34 года
15 лет в сервисе
Был
4 дня назад
14 лет назад
$40
4 дня
Спасибо за проделанную работу !
Прекрасно посотрудничали - Оплата мгновенная - Надеюсь на дальнейшее сотрудничество и желаю удачи в будущих проектах) с Ув. Давид

Заявки фрилансеров

AiosS
Давид 
34 года
15 лет в сервисе
Был
4 дня назад
14 лет назад

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