Сделать функцию для CMS DLE

Нужно добавить функцию для CMS DLE:

При добавлении новости, когда нажимаем на панели инструментов на добавление картинки и нам предлагается ввести url изображения, сделать так чтобы после указания url картинка грузилась не со стороннего сервера, а автоматически загружалась на наш сервер и далее грузилась именно с нашего сервера.

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