Установить разные модули на сайт с движком DLE: 1. Регистрация на сайте по определенным параметрам, 2. возможность добавления новостей и файлов только определенным пользователям, 2. сделать вывод новостей в RSS 3. ...
Сделать функцию для CMS DLE
Нужно добавить функцию для CMS DLE:
При добавлении новости, когда нажимаем на панели инструментов на добавление картинки и нам предлагается ввести url изображения, сделать так чтобы после указания url картинка грузилась не со стороннего сервера, а автоматически загружалась на наш сервер и далее грузилась именно с нашего сервера.
Пишите цену.
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