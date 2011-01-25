Сделать функцию для CMS DLE

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Закрыт1 заявка146 просмотров

Нужно добавить функцию для CMS DLE:

При добавлении новости, когда нажимаем на панели инструментов на добавление картинки и нам предлагается ввести url изображения, сделать так чтобы после указания url картинка грузилась не со стороннего сервера, а автоматически загружалась на наш сервер и далее грузилась именно с нашего сервера.

Пишите цену.

DLE
14 лет назад
andrey-fomin
Андрей 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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