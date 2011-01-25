Доделать проект

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок175 просмотров

Нужно доделать проект на самописном движке.

При успешной работе будет продолжено сотрудничество по развитию проекта.

Проблем с изучением не будет все расскажу и покажу, движок простой.

14 лет назад
mapxyz
Денис 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
36 отзывов(-1)

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