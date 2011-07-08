prog-alex

Александр prog-alex

 
41 год
14 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад

МОГИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА НЕТ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

5 у.е. в месяц за доступ к безтолковому сайту -- безумие.

Портфолио

Отзывы заказчиков

5050482
42 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
$8
10 баллов
13 лет назад
Программа по удалению из XLS выборочных данных.
Блестящая работа. Чёткое выполнение ТЗ в минимальные сроки (час). Очень порадовал подход к работе и полученный результат. Обязательно продолжу сотрудничество. Рекомендую к сотрудничеству.
Задание сформулировано ясно, оплата переведена вовремя.
Ответный отзыв
ZBoss
46 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
13 лет назад
Распознавание образов. Определение зубцов у марки
PHP
Отличная работа. Оперативно, качественно.
Alex_11
42 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Распознавание пакета файлов
Выполнена работа на отлично. Хороший программист. Рекомендую.
Прикладное ПО
2 отзыва
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Базы данных
1 отзыв
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
1 отзыв
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Разработка игр
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Системное программирование
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга