МОГИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА НЕТ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Портфолио
- Построитель блок-схем624 просмотра
Отзывы заказчиков
$8
10 баллов
13 лет назад
Блестящая работа. Чёткое выполнение ТЗ в минимальные сроки (час). Очень порадовал подход к работе и полученный результат. Обязательно продолжу сотрудничество. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Задание сформулировано ясно, оплата переведена вовремя.
$20
10 баллов
13 лет назад
PHP
Отличная работа. Оперативно, качественно.
$20
10 баллов
14 лет назад
Выполнена работа на отлично. Хороший программист. Рекомендую.
Прикладное ПО
2 отзыва
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Базы данных
1 отзыв
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
1 отзыв
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Разработка игр
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Системное программирование
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга