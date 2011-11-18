Распознавание образов. Определение зубцов у марки

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  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки148 просмотров

Нужно написать скрипт на php, который смог бы определять количество зубцов на фотографии марки, т.н. "зубцовку" (подробнее http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B1%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0)

Фото марки на черном фоне, марки прямоугольные. разрешение от 600 dpi

PHP
14 лет назад
ZBoss
46 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

prog-alex
41 год
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$20
3 дня
Отличная работа. Оперативно, качественно.

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prog-alex
41 год
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад