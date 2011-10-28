Доработка сайта на Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок135 просмотров

Необходима доработка сайта на Joomla. Довольно существенная. Прикрутка нового дизайна (возможно создание его), а также расширение функционала. Пожалуйста, присылайте ссылки на портфолио и рекомендации.

Joomla
14 лет назад
Anastassya
Степанова 
47 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров