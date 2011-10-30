Скрипт получения прямого URLа

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки125 просмотров

Необходимо написать небольшой php-скриптик, который будет "выдергивать" прямой URL для скачивания с проигрываемого в плеере видео (наподобие videosaver.ru), закачивать на новый сервер и выдавать прямую ссылку на уже закачанный файл. Указывайте плиз ICQ и сроки.

PHP
14 лет назад
maxvx
44 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

alligatorus2
38 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$30
1 день
Исполнитель подошел к заданию ответственно, сделал даже больше чем требуется. Все быстро, качественно. Рекомендую!
Отличный заказчик. Четкое задание, оплата во время. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

alligatorus2
38 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад