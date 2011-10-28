Подправить flash iq-тест

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Завершен4 заявки103 просмотра

Есть флеш-тест на IQ - http://iqtop.ru/flash-test.php .

1. Какое-то время назад в тесте, не понятно почему, пропала снизу нумерация ответов, текст на кнопке и поля для ввода ответов.. Это надо бы поправить)

2. В вопросах с ответами-картинками нужно убрать полосу прокрутки, ведь неудобно - сделать окно теста длиннее.

Исходники(fla) предоставлю.

14 лет назад
webtaras
Тарас 
36 лет
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

Shaman_V
Андрей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$20
1 день
Мгновенно поправил мне флеш приложение, за что мои благодарности! Успехов!
Интересное задание, приятное сотрудничество, мгновенная оплата! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Shaman_V
Андрей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад