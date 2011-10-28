Всем доброго времени суток. Надо установить галерею на дле и сверстать несколько страниц. 200у.е. - перевод с кодом протекции на кошелек вебмани, при быстром сроке бонус 100у.е.
Подправить flash iq-тест
Есть флеш-тест на IQ - http://iqtop.ru/flash-test.php .
1. Какое-то время назад в тесте, не понятно почему, пропала снизу нумерация ответов, текст на кнопке и поля для ввода ответов.. Это надо бы поправить)
2. В вопросах с ответами-картинками нужно убрать полосу прокрутки, ведь неудобно - сделать окно теста длиннее.
Исходники(fla) предоставлю.
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