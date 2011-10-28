Подправить flash iq-тест

Есть флеш-тест на IQ - http://iqtop.ru/flash-test.php .

1. Какое-то время назад в тесте, не понятно почему, пропала снизу нумерация ответов, текст на кнопке и поля для ввода ответов.. Это надо бы поправить)

2. В вопросах с ответами-картинками нужно убрать полосу прокрутки, ведь неудобно - сделать окно теста длиннее.

Исходники(fla) предоставлю.