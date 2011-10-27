Разработать JavaScript компонент для отображения набора двухмерных сигналов (подробности в ТЗ - https://github.com/tncor/e-graph/wiki/spec). Срок на выполнение - 2 - 3 недели с момента одобрения кандидата. Правила работы, а так же требования к ...
Доработки на Joomla 1.0
Нужно сделать доработки на сайте. CMS - Joomla 1.0
Заинтересует - пишите, расскажу подробнее
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