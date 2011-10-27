Речь идет про сервис cpa программ (плата за действие). Существует два типа пользователей сервиса. Это владельцы партнерских программ и партнеры,которые участвуют в конкретных партнерских программах. Суть в том, что владелец партнерской программы ...
Доработка модуля (Vote Up/Down) Drupal
После обновлении Drupal и модуля Vote Up/Down,user_karma перестала корректно работать система репутации пользователей и оценки постов и комментариев. А именно:
Пример страницы u.to/7sJDAQ
1. Оценить пост или комментарий должна быть одна возможность у пользователя (сейчас можно поставить и + и -)
2. В общей репутации пользователей перестали участвовать голоса за посты и комментарии т.е. они ни как не прибавляются к карме пользователя.
Раньше это все работало в связке Vote Up/Down, user_karma и самописный модуль.
Если что не понятно уточняйте, объяснил как мог понятно ) Цена обсуждается.
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