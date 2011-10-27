Нужно модуль с DLE в=>AVECMS или спарсить

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  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка95 просмотров

Всем привет!

Есть модуль на DLE флэш игр вот ссылка на модуль www.url5.ru/byd .

Вот список сайтов которые работают на этом модуле

www.url5.ru/bye

www.url5.ru/byf

Задача :

Нужно или весь модуль перевести на AVE CMS . Или с сайтов DLE спарсить игры и поставить на AVE CMS.

Слушаю предложения.

DLE
14 лет назад
Eshor
Ешор 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

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