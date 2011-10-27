Нужно модуль с DLE в=>AVECMS или спарсить

Всем привет!

Есть модуль на DLE флэш игр вот ссылка на модуль www.url5.ru/byd .

Вот список сайтов которые работают на этом модуле

www.url5.ru/bye

www.url5.ru/byf

Задача :

Нужно или весь модуль перевести на AVE CMS . Или с сайтов DLE спарсить игры и поставить на AVE CMS.

Слушаю предложения.