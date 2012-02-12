Необходимо доработать сайт на джумле. Очень желательна дальнейшая поддержка.

Сайт практически готов (на мой взгляд на 95%). Глянуть можно на http://joomladevelop.ru

По функционалу в наличии практически все что планировалось. Вопросы по ТВ информеру (который маленький, на главной - возможно его придется с нуля делать) и по форуму (хотя при необходимости его можно заменить на другой). Остальные модули вроде бы работают корректно, но требуется анализ и настройка (по нескольким модулям ТЗ в прикрепленном файле, по остальным - по ходу работы).

Например добавить календарь для архива новостей, отладить и убрать некоторые строки в разделе "телефонный справочник" (например в фоме добавления есть строки "улица", "дом" и т.д. - объединить под одной строкой "адрес") и т.д. По возможности сделать так, что бы при обновлении страницы верхнее меню не расползалось по всей странице).

С меня подробное описание где и что нужно поправить + по необходимости картинки.

Кроме того нужно будет перенести сайт на постоянное место прописки.