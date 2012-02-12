Нужно сделать корзину покупок на форум smf 1.1.15. Подробное ТЗ по icq 610182309
Доработать сайт на джумле.
Необходимо доработать сайт на джумле. Очень желательна дальнейшая поддержка.
Сайт практически готов (на мой взгляд на 95%). Глянуть можно на http://joomladevelop.ru
По функционалу в наличии практически все что планировалось. Вопросы по ТВ информеру (который маленький, на главной - возможно его придется с нуля делать) и по форуму (хотя при необходимости его можно заменить на другой). Остальные модули вроде бы работают корректно, но требуется анализ и настройка (по нескольким модулям ТЗ в прикрепленном файле, по остальным - по ходу работы).
Например добавить календарь для архива новостей, отладить и убрать некоторые строки в разделе "телефонный справочник" (например в фоме добавления есть строки "улица", "дом" и т.д. - объединить под одной строкой "адрес") и т.д. По возможности сделать так, что бы при обновлении страницы верхнее меню не расползалось по всей странице).
С меня подробное описание где и что нужно поправить + по необходимости картинки.
Кроме того нужно будет перенести сайт на постоянное место прописки.
Выбранный исполнитель
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