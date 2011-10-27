Создание javascript обработчиков для сайта

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Закрыт2 заявки103 просмотра

требуется создать обработчики javascript для готовой статической версии сайта на основе jquery

ТЗ в приложении

видео-пример в приложении

статическая версия будет передана при старте работ.

условия выбора разработчика:

а) портфолио по javascript

б) стоимость

в) оперативность старта и срок исполнения

условия оплаты:

wmz по факту либо безопасная сделка

JavaScriptjQuery
14 лет назад
egorovagency
Егор 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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