Сайт по работе в 2 этапа

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Необходимо написать движёк сайта предложений по работе. подобие www.joblist.cz

систему требуется написать в 2 этапа

1й этап

- Регистрация фирмы (которая будет размещать предложения по работе)

- Регистрация пользователя (тот, кто работу ищит)

- Разделение по регионам/городам/категориям

- Ограничение срока действия объявления

- Возможность написать работодателю с сайта и прицепить своё CV

2й этап

2й этап заключается в переходе на коммерческую основу. Внедрение балланса аккаунта (история средств, списывание за размещение объявлений, пополнение балланса). Выделение объявления за оплату. Поднятие на верх списка.

само собой поддержка UTF-8 и поддержка генерации PDF.

14 лет назад
inteso
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Был
12 лет назад

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