Здравствуйте уважаемые фрилансеры. У меня есть сайт. он на флеше и грузит данные из xml. Времени пока не много вот и ищу человека немножечко помочь) Работы не много и она не сложная, но ...
Приватный проект для Фильчакова Дениса
доработка сайта на modx
Выбранный исполнитель
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