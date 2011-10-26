Доработка магазина на OpenCart 1.4.9

Добрый день!

Задача следующая: есть интернет-магазин сувенирной продукции. Нужно реализовать возможность покупки товара за виртуальные деньги (баллы), набранные посетителями во время конкурса.

То есть, мы создаем отдельную группу и только для нее выводим возможность при оформлении заказа "купить за баллы" + бесплатная доставка.

Список счастливчиков и точное кол-во баллов можно будет брать или из существующей таблицы из БД, или импортировать потом.