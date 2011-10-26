Разыскивается специалист по работе с Wordpress - нужно доработать несколько сайтов. Работа разная: где-то заменить шапку и поставить футнот, где-то добавить виджеты, где-то размер шрифта поменять. Детали и цены готова обсудить дополнительно. Оплата - ...
Приватный проект для Dimogen
Программирование каталога художников
Есть набор страниц в html на artkladovka_ru
Необходимо перевести сайт на cms joomla и наполнить контентом
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
нужно натянуть дизайн на OpenCart Верстка готова 18 страницВеб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Нужна полная копия (дизайн + функционал) личного кабинета http://cp.firepoint.ru/ бюджет 2000руб. Свзяь icq 102501Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте. Нужно доработать функционал Joomla+Virtuemart. Просьба откликаться только профессионалам с хорошим опытом доработки функционала Virtuemart. Нужно добавить пару страниц в кабинет пользователя и несколько полей, сделать новый поиск именно по артикулу, добавить некоторые реквизиты и ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Необходимо сделать фильтр по нескольким критериям (верстка формы и создание виджета). В качестве критериев выступают назначенные материнские рубрики. Результат фильтра - записи, которые привязаны одновременно ко всем выбранным рубрикам.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
На сайт работающий под системой управления 1С-Bitrix требуется экспорт новостей с двух сайтов www.seanews.ru и www.logistic.ru.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $500
Необходимо сделать сайт на готовом движке (joomla, instant, drupal): програмирование+ простой легкий дизайн. Функционал: доска объявлений, каталог организаций, раздел статей, форум, лента новостей. Фрилансеров даже с одним отрицательным отзывом и без репутации прошу не писать. ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт14 лет назад
- $25
Нужно на страницу товара добавить два выпадающих списка, при выборе которых будет изменятся цифра которая находится там же. И добавить еще всплывающее окно и нажатии на текст, там будет текстовое поле, с него ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $35
Нужно написать скрипт на пхп, в котором будет использоваться подключение к удаленному серверу на cURL. Все подробности в аське. Жду предложений.Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Нужен простой скрипт, который сразу можно вставить на страницу. Его задача убирать вот такие кавычки " из текстового поля. На практике должно быть так: 1) клиент пишет фразу и в ней использует кавычки, скрипт их ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт14 лет назад