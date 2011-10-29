Написание php скрипта.

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок168 просмотров

Нужно написать скрипт на пхп, в котором будет использоваться подключение к удаленному серверу на cURL.

Все подробности в аське.

Жду предложений.

PHP
14 лет назад
souln
38 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Slepoi_Mag
Виктор 
42 года
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Работа была выполнена отлично.
Приятно было работать. Всегда рад продолжить сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Slepoi_Mag
Виктор 
42 года
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад

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