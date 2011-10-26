Доработать модуль для форума IPB 3 ОПЛАТА ПОСТОВ! Нужно прикрутить функцию http://php.su/functions/?strlen Что бы при наборе 100 символов - пост оплачивался, а при 99 - нет! ...
Переработка flash-приложения 2004 г
Необходимо переработать flash-приложение мини-игра 2004 г. на сегодняшние стандарты, необходимо получить каркас с возможностью замены дизайна, добавления-удаления элементов игры. Подробности и файл в личном обсуждении.
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