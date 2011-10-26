Требуется разработка движка блога (сверхбыстрого)

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок250 просмотров

необходимо разработать сверх быстрый движек для блогов.

быстродействие сравнимое с твиттером

требуется команда разработчиков или если вы являетесь профессионалом и можете выполнить какой либо участок работы, то пишите какой.

при подаче заявке, указывайте какую конфигурацию софта вы планируете использовать.

классические схемы apach+php+mysql не рассматрвиаются.

MySQLPHP
14 лет назад
adlinks
48 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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