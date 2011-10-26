Ищем специалиста в движке Vam Shop со знанием аякса ЦЕЛЬ: реализация и написание модулей и дополнений на действующий интернет магазин на движке Вам Шоп возможно длительное сотрудничество на постоянной основе ...
Каталог компаний (золотые страницы)
Каталог компаний (золотые страницы) подобие http://www.demodirectory.com/
5 000 000 записей должно быстро работать c Ajax,
jquery, php(mvc), mysql.
-Формы поиска с Ajax подсказками поиск по ключевому слову и городу.
-страница компании с детальными данными + google map + видео и фото upload
-cтраница событий (events) дата и место проведения.
-cтраница оферт — цена , описание и условие оферты.
-Много языковая поддержка. Все языковые переменные в один файл.
-внутренняя система сообщении + Емэйл рассылка
-geo location – исходя из IP определять месторасположение и показывать соответствующие события и оферты.(geo location - готовый скрипт)
Дизайн предоставляем мы (frontend/backend). Фото , видео uploader и player из готовых.
Заявки фрилансеров
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