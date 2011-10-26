Каталог компаний (золотые страницы)

$700
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки122 просмотра

Каталог компаний (золотые страницы) подобие http://www.demodirectory.com/

5 000 000 записей должно быстро работать c Ajax,

jquery, php(mvc), mysql.

-Формы поиска с Ajax подсказками поиск по ключевому слову и городу.

-страница компании с детальными данными + google map + видео и фото upload

-cтраница событий (events) дата и место проведения.

-cтраница оферт — цена , описание и условие оферты.

-Много языковая поддержка. Все языковые переменные в один файл.

-внутренняя система сообщении + Емэйл рассылка

-geo location – исходя из IP определять месторасположение и показывать соответствующие события и оферты.(geo location - готовый скрипт)

Дизайн предоставляем мы (frontend/backend). Фото , видео uploader и player из готовых.

AJAXjQueryMySQLPHP
14 лет назад
Iulius
Юлиус 
42 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров