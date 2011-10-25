Приветствую!

Необходимо настроить партнерскую программу на сайте.

Оплата на сайте осуществляется через on-pay, скрипт партнерки: Post Affiliate Pro

Соответственно - нужно связать эти 2 вещи (чтобы при оплате после захода по партнерской ссылке, рефу считался бонусный процент)

p.s. само собой на сайте эти 2 вещи установлены (on-pay и Post Affiliate Pro) - нужно только наладить их грамотное взаимодействие :)

Жду ваших предложений по цене/срокам

аська: 463658248