Нужно внедрить в сайт магазин.
Java script проект
требуется человек хорошо владеющий java script
понимание всех возможностей js.
опыт написания эфектов для web страниц.
готовность предлагать свои варианты решения задач
постоянное сотрудничество
Заявки фрилансеров
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