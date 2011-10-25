Java script проект

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок233 просмотра

требуется человек хорошо владеющий java script

понимание всех возможностей js.

опыт написания эфектов для web страниц.

готовность предлагать свои варианты решения задач

постоянное сотрудничество

JavaJavaScript
14 лет назад
adlinks
48 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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