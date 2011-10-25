Добавление функций в модуль для DLE 9.4

Здравствуйте!

Есть модуль PM Notifier v.2.0 Данный модуль реализовывает автоматическую проверку и информирование пользователя о новых личных сообщениях. Проверка осуществляется с помощью AJAX т.е. без перезагрузки страницы. Модуль бесплатный.

Необходимо добавить несколько функций в него

Нужно чтобы было на подобии как на odnoklassniki.ru, т.е. при получении сообщения был звуковой сигнал и вкладка в браузере мигала.

Сам модуль в приложении.

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