Галерея jquery

Админка

1. Создать вкладку галерея

2. Во вкладке должно быть:

• Добавление категорий

• Добавление в категории подкатегорий (неогранниченое вложение подкатегорий))

• Массовая загрузчик фотографий

• При загрузке фотографий мы выбираем селектором категорию загрузки фотографии создаются 2 папки одна с уменьшенными копиями одна с оригеналами.

• Возможность удаления всего с подтверждением о удалении

3. Возможность сброса всего рейтинга фотографий

4. Возможность сброса рейтинга для конкретной фотографии

5. Возможность добавления описания к фотографии

6. Возможность удаления комментариев

7. Возможность редактировать комментарии

8. Возможность выбора эффекта при перелитывании фотографии (галочкой из админки)

9. Возможность включения и выключения рейтинга, комментариев, описания фотографий

Клиентская часть

1. Меню категорий слева, справа фото с возможностью увеличения, над фото уменьшенные копии

2. Рейтинг внизу справа на фотографии

3. Описание и комментарии под фотографией (если их нет то поля не отображаются)

4. Возможность добавления комментариев зарегистрированными пользователями, при добавлении комментария пользователем должен был внести капчу.

5. Фильтрация спец символов при добавления комментариев