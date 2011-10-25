Плеер фильмов на флеше

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок228 просмотров

Необходимо сделать плеер фильмов на флэше по готовому дизайну. Дизайн, а так же подробное ТЗ высылается.

Пожалуйста, указываете сроки и бюджет.

Оплата WMZ.

14 лет назад
MMSoft
Иванов 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров