Уважаемые weblancerы, добрый день! Сайт www.ecmet.ru Необходимо поправить верстку и исправить ошибки. Убрать лишние элементы, провести оптимизацию данных. Предпочтительность weblancerам из СПб. Жду ваши конкретные предложения ...
Вытащить из веб-архива сайта страницы
Необходимо отпарсить веб архив , вытащив страницы сайта которые отсутствуют в нынешней базе
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