Уважаемые weblancerы, добрый день! Сайт www.ecmet.ru Необходимо поправить верстку и исправить ошибки. Убрать лишние элементы, провести оптимизацию данных. Предпочтительность weblancerам из СПб. Жду ваши конкретные предложения ...
Сверстать и натянуть на shop cms
макет интернет магазина, без функции оплаты сверстать и натянуть на shop cms
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо анимировать шапку сайта. Суть ролика: На большегрузную фуру краном погружается груз, вокруг стоят люди в касках которые руководят погрузкой, далее эта фура едет по шоссе с легковой машиной сопровождения впереди. Картинка ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Добрый день, Нужен простой компонент поисковой выборки для джумлы 1.7 - абсолютно идентичный этому - http://kmkdka.gov.ua/register_of_lawyers/Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте! У нас есть сайт на Datalife Engine jimex.ru 1. Нам нужно сделать систему поисков следующим образом: Разделы горизонтального меню должны иметь по одному поиску, т.е. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
нужно сделать типа flash ролик, привязанный к сайту. подробности при перепискеВеб-программирование10 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужна помощь в написании модулей для социальной сети на движке phpFox . Обращаться можно здесь или в личке. Только с опытом работы с этим движком.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
1. нужно в форме регистрации поставить каптчу и (или) контрольный вопрос вот тут: http://www.verdit.ru/component/user/?task=register#content 2.Проверить весь сайт на наличее чужеродных ссылок и кода содержащего чужеродные ссылки. Писать можно в аську ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Всем привет! Нужен программист с опытом работы в области разработки cms. Пример сайта можно посмотреть на ex.ua! Сроки работы примерно 1 месяц. По этой причине, указывайте, сумму за месяц работы. Никаких ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
В ПРОСТОМ php скрипте не работает система рефералов (Сайт- avbux . net ) Когда регистрируемся под кем то , у вышестоящего не отображается, что под ним кто то зарегистрировался. Нужно, чтобы ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт14 лет назад
- $5
Установить скрипт на сервер, как описано тут http://7make.ru/scrape/parsing-bez-granic.htmlВеб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад