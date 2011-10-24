Работы по сайту

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки91 просмотр

1. нужно в форме регистрации поставить каптчу и (или) контрольный вопрос вот тут: http://www.verdit.ru/component/user/?task=register#content

2.Проверить весь сайт на наличее чужеродных ссылок и кода содержащего чужеродные ссылки.

Писать можно в аську ICQ#: 560292565

14 лет назад
petersob
Пётр 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

programmist
Сергей 
43 года
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$10
1 день

Заявки фрилансеров

programmist
Сергей 
43 года
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад