Работы по сайту

1. нужно в форме регистрации поставить каптчу и (или) контрольный вопрос вот тут: http://www.verdit.ru/component/user/?task=register#content

2.Проверить весь сайт на наличее чужеродных ссылок и кода содержащего чужеродные ссылки.

Писать можно в аську ICQ#: 560292565