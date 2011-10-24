Скрипт-"посредник" между 2 сайтами.

Нужен скрипт, который будет брать данные, которые пользователь вводит на моем сайте и переправлять их на сторонний сайт, обрабатывать ответ стороннего сайта и выводить пользователю на моем сайте видоизмененные данные. По сути скрипт должен взять каталожный номер изделия (который ввел юзер на моем сайте), переслать этот номер на сторонний сайт, взять все варианты предложенные на запрос со стороннего сайта, изменить цену и вернуть юзеру на моем сайте.

В дальнейшем за отдельную плату нужно будет развивать и дополнять проект. Предпочтение фрилансерам из Москвы.

Все подробности и нюансы - выбранному исполнителю.