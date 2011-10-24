Скрипт-"посредник" между 2 сайтами.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки180 просмотров

Нужен скрипт, который будет брать данные, которые пользователь вводит на моем сайте и переправлять их на сторонний сайт, обрабатывать ответ стороннего сайта и выводить пользователю на моем сайте видоизмененные данные. По сути скрипт должен взять каталожный номер изделия (который ввел юзер на моем сайте), переслать этот номер на сторонний сайт, взять все варианты предложенные на запрос со стороннего сайта, изменить цену и вернуть юзеру на моем сайте.

В дальнейшем за отдельную плату нужно будет развивать и дополнять проект. Предпочтение фрилансерам из Москвы.

Все подробности и нюансы - выбранному исполнителю.

14 лет назад
Topmgr
Олег 
43 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
5 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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