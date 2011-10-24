Макет на Sencha/Ext JS

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки144 просмотра

Необходимо создать макет приложения, используя фреймворк Sencha, в стандартном дизайне.

В приложении 10 экранов (список категорий, список элементы категории, экран элемента, экраны аттрибутов элемента).

Имеются наработки с первыми двумя экранами.

JavaScript
14 лет назад
acdron
Андрей 
42 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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