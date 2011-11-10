Сделать всплывающее окно.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок173 просмотра

Нужно сделать кнопку на сайте справа посередине, которая при прокрутке страницы остается на месте.

При клике на эту кнопку появляется всплывающее окно с текстом и с возможностью его закрыть.

Пример - наподобие как тут _webinar2.ru/ru/_, только во всплывающем окне будет располагаться текст без кнопок.

14 лет назад
antigen_dll
Максим 
41 год
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

BlackOrchidey
Людмила 
48 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад
$15
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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Заявки фрилансеров

BlackOrchidey
Людмила 
48 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад