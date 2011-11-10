Следует доработать сайт на мадженте. Требования к кандидатам: - Опыт работы с маджентой. - Место-нахождения в Киеве. В предложениях указывайте цену часа работы. Спасибо ...
Сделать всплывающее окно.
Нужно сделать кнопку на сайте справа посередине, которая при прокрутке страницы остается на месте.
При клике на эту кнопку появляется всплывающее окно с текстом и с возможностью его закрыть.
Пример - наподобие как тут _webinar2.ru/ru/_, только во всплывающем окне будет располагаться текст без кнопок.
Выбранный исполнитель
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