Сделать всплывающее окно.

Нужно сделать кнопку на сайте справа посередине, которая при прокрутке страницы остается на месте.

При клике на эту кнопку появляется всплывающее окно с текстом и с возможностью его закрыть.

Пример - наподобие как тут _webinar2.ru/ru/_, только во всплывающем окне будет располагаться текст без кнопок.