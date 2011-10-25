Доработка сайта на Magento

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка164 просмотра

Следует доработать сайт на мадженте.

Требования к кандидатам:

- Опыт работы с маджентой.

- Место-нахождения в Киеве.

В предложениях указывайте цену часа работы.

Спасибо за внимание.

Magento
13 лет назад
Dikkins
37 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров