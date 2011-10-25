Сайт-каталог на готовом шаблоне для бутика одежды

Необходимо создать сайт под ключ с добавлением флеш-меню на дизайне от templatemonster (шаблон есть) для бутика одежды. WordPress, Joomla. ТЗ прилагается, наполнить каталог фотографиями с сайта производителя и фото бутика (будут предоставлены), разместить на хостинге (учетки предоставлю). Прошу указывать цену и срок выполнения.

После принятия заявки с фрилансером заключается договор и регистрируется в Арбитраже. Оплата производится с кошелька на кошелек.