Регистрация и авторизация через ВКконтакте, DLE

  1. Биржа фриланса
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Закрыт3 заявки141 просмотр

регистрация и авторизация через "вконтакте" DLE

пишите цены.

Интересует качественный модуль и помощь в его установке.

С загрузкой аватара, нормального ника

DLE
14 лет назад
Mazdov
Павел 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров