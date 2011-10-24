Нужен ремейк плагина Генератор форм обратной связи

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  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка154 просмотра

На DLe 9.2 установлен модуль генератор форм обратной связи .. все работает хорошо, письма приходят, но когда в форму влаживаете файл картинку например pic.jpg - то на почту приходит пустой файл, тоесть pic.jpg - 0 кб.

нужно подправить чтоб приходили вложения . .

пишите ваши предложения !

пишем сроки(1-2дня не более) и цены

DLE
14 лет назад
wardior
Максим 
30 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

pettson
Сергей 
29 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$20
2 дня
Работа сделана! Заказчик все протестировал сказал что все работает и готов платить! После чего я дал номер кошелька и заказчик пропал. На email и сообщения на сайте не отвечает! P.S Короче кинул. Оплата в течении месяца так и не поступила.

Заявки фрилансеров

pettson
Сергей 
29 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад