Сделать копию слайдера на джаваскрипт (с флеша)

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Закрыт1 заявка163 просмотра

Есть слайдер на флеше нужно сделать идентичную копию, нужна цена с часами и без. Объект можно увидеть тут http://tallann-pro.com/ на главной крутится. Обращайтесь пожалуйста, сразу в скайп. Мой скайп brndcrte

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14 лет назад
BrndCrte
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16 лет в сервисе
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4 месяца назад

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